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Kaymakamdan inceleme

ÇANDIR ilçesinde eğitim ve öğretime büyük önem veren Kaymakam Fatih Eroğlu, Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Kaymakamdan inceleme

ÇANDIR ilçesinde eğitim ve öğretime büyük önem veren Kaymakam Fatih Eroğlu, Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

09 Mart 2018 Cuma 07:00
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Kaymakamdan inceleme

Kaymakam Eroğlu, incelemeleri esnasında  sınıfları ziyaret edip, öğrencilerle sohbet etti, öğrencilere bol bol  kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Kaymakam Eroğlu, okulun genel durumu, sorunları ve bu sorunların çözülebilmesi için yapılabilecekler hakkında öğretmenlerle görüş alışverişinde bulunarak, eksikliklerin giderilebilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Kaymakam Fatih Eroğlu, ‘’Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en iyi şekilde yetiştirilmeleri önemli, bunu başarabilmemiz için ailelerimizin çabaları hayati önem taşıyor. Bu konuda ailelerden sonra öğretmenlere önemli görevler düşüyor. Öğretmen ve ailelerimize eğitim çalışmalarında başarılı bir eğitim dönemi geçirmelerini diliyorum" dedi.

Gerçekleşen bu ziyarette Kaymakam Eroğlu’na İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal eşlik etti.

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