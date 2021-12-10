KAYMAKAMDAN iNCELEME

Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin, Belediye Başkanı Ömer Açıkel ile birlikte ilk önce İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek Sağlık Müdürü Dr. Muhammed İkbal Altındağ'dan ilçedeki sağlık hizmetlerinin durumu hakkında bilgi alarak, geliştirilmesi için neler yapılabileceği konusunda bilgi alışverişinde bulundu. Ardından Sarıkaya Devlet Hastanesini ziyaret eden Serin, Hastane Başhekimi Op. Dr. Saltuk Buğra Kılınç'dan, hastane hakkında bilgi alıp, tedavi gören hastaları ziyaret ederek, şifa dileklerinde bulundu. Serin, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hanife Doğan’ı da makamında ziyaret ederek üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. •Sümeyye İlhan•