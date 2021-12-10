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KAYMAKAMDAN iNCELEME

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde Kaymakam, Belediye Başkanı ile İlçe Sağlık Müdürlüğünü, Sarıkaya Devlet Hastanesini ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

10 Aralık 2021 Cuma 00:39
KAYMAKAMDAN iNCELEME

 Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin, Belediye Başkanı Ömer Açıkel ile birlikte ilk önce İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek Sağlık Müdürü Dr. Muhammed İkbal Altındağ'dan ilçedeki sağlık hizmetlerinin durumu hakkında bilgi alarak, geliştirilmesi için neler yapılabileceği konusunda bilgi alışverişinde bulundu. Ardından Sarıkaya Devlet Hastanesini ziyaret eden Serin, Hastane Başhekimi Op. Dr. Saltuk Buğra Kılınç'dan, hastane hakkında bilgi alıp, tedavi gören hastaları ziyaret ederek, şifa dileklerinde bulundu. Serin, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hanife Doğan’ı da makamında ziyaret ederek üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. •Sümeyye İlhan•

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