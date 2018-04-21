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Kaymakamdan hediye

ÇEKEREK ilçesinde Kaymakam Enver Çakır, köy okullarını ziyaret ederek, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaymakamdan hediye

ÇEKEREK ilçesinde Kaymakam Enver Çakır, köy okullarını ziyaret ederek, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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Kaymakamdan hediye

Kaymakam Çakır, bazı kurum müdürleriyle birlikte Karahacılı Köyüne giderek, İlkokul ve Ortaokulda inceleme yaptı. İlkokul ve Ortaokulu ziyaret eden Kaymakam Çakır, Okul Müdürü ve Öğretmenleri ile sohbet etti, başarı durumu ve ihtiyaçları hakkında görüşlerini aldı. Okul öğrencileri ile de sohbet eden Kaymakam Çakır, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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