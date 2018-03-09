Kaymakamdan bayanlara çiçekli kutlama

Kadın çalışanları makam odasında kabul eden Kaymakam Eroğlu, ‘’Kadın yeryüzünde merhametin, şefkatin, sevgi ve fedakârlığın sembolüdür. Dünyadaki en zor mesleklerin başında gelen insan yetiştirme sanatının en güzeli anne' vasfıyla geleceği şekillendiren kadınlarımız içinde yaşadığı toplumun eğitim, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatında önemli rol üstlenmektedir’’ dedi.