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Kaymakama ziyaret

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde Kaymakam İrem Baha Yağan öğrencileri makamında ağırladı.

20 Ekim 2021 Çarşamba 00:43
Kaymakama ziyaret

Aydıncık İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Kaplan, Aydıncık Şehit Zafer Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle birlikte Kaymakamı Yağan’ı makamında ziyaret etti.  Peygamberin doğumunun sene-i devriyesinde kutlanan Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle yapılan ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Kaplan, Mevlid-i Nebi Haftasında yapılacak etkinlikler hakkında bilgilendirmede bulundu. Kaymakam Yağan, kendisini ziyaret eden öğrencilerle yakından ilgilenerek, kendilerine teşekkür etti, Mevlid-i Nebi Haftası’nın ilçeye, ülkeye ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

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