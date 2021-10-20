Kaymakama ziyaret

Aydıncık İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Kaplan, Aydıncık Şehit Zafer Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle birlikte Kaymakamı Yağan’ı makamında ziyaret etti. Peygamberin doğumunun sene-i devriyesinde kutlanan Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle yapılan ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Kaplan, Mevlid-i Nebi Haftasında yapılacak etkinlikler hakkında bilgilendirmede bulundu. Kaymakam Yağan, kendisini ziyaret eden öğrencilerle yakından ilgilenerek, kendilerine teşekkür etti, Mevlid-i Nebi Haftası’nın ilçeye, ülkeye ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.