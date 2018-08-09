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Kaymakama ‘hoş geldin’ ziyareti

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Okul ve kurum yöneticileri, görevine başlayan Kaymakam İsmail Demir’e ‘hoş geldin’ ziyaretinde bulundu.

Kaymakama ‘hoş geldin’ ziyareti

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Okul ve kurum yöneticileri, görevine başlayan Kaymakam İsmail Demir’e ‘hoş geldin’ ziyaretinde bulundu.

09 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Kaymakama ‘hoş geldin’ ziyareti

Karşılıklı tanışmaların ardından Kaymakam Demir, bundan sonraki süreçte hep beraber Saraykent ilçesinin eğitim ve öğretimi adına büyük bir iş birliği ile ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.

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