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Kaymakama hediye

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde Halk Eğitim Merkezi’nde kursiyerler tarafından yapılan çalışmalardan bir örnek kaymakama hediye edildi.

12 Kasım 2021 Cuma 00:00
Kaymakama hediye

Aydıncık İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bozkurt, öğretmen ve usta öğreticileriyle birlikte Kaymakam İrem Baha Yağan’ı makamında ziyaret etti. Bozkurt, düzenlenen kurslar ve yapılan etkinlikler hakkında Kaymakam Yağan’a brifing verdi. Ziyarette Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yaptığı hediye, Halk Eğitim Müdürlüğü usta öğreticileri tarafından Kaymakam Yağan’a hediye edildi. Yağan, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hediyeleri için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü personellerine teşekkürlerini iletti.

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