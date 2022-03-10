Kaymakam ve Başkan birlikte denetledi

Son dönemlerde özellikle sıvı yağ başta olmak üzere gıda ürünlerinde gerçekleşen hızlı fiyat değişimleriyle birlikte Akdağmadeni’nde de denetimler sıklaştırıldı. Belediye Başkanı Nezih Yalçın ve Kaymakam Fatih Topuz, ulusal marketler başta olmak üzere alışveriş yerlerinde Ayçiçek yağı stokçuluğunun önüne geçmek amacıyla denetimlerde bulundu.

Yapılan denetimlerde İlçe Tarım Müdürlüğü, Belediye Zabıta Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından depo denetimi, KDV indirimin uygulanıp uygulanmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller yapıldı.