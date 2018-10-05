Kaymakam sorun dinliyor

Kaymakam Kılınç, Akcami Köyünde vatandaşları ziyaret edip, köy çocuklarıyla sohbet etti, hediyeler verdi. Kılınç, ilçe merkezinde hasta ve yaşlıları ziyaret etti, sağlık sorunları hakkında bilgi alıp, sorunlarını dinledi, İmam Hatip Ortaokulunda

gerçekleştirilen aşure gününe katılıp, aşure dağıttı. Kaymakam Deniz Kılınç, Paşaköy Köyünü de ziyaret edip incelemelerde bulundu. Kılınç, Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması, muhtarların ve vatandaşların talep ve şikayetlerinin mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşmasına yönelik fikir alışverişinde bulundu, talimatlar verdi.