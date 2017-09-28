-Kaymakam sorun dinliyor

Yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyen Kaymakam Çakır, köy ziyareti programı çerçevesinde Arpaç köyüne giderekken, yol güzergahı üzerinde bulunan Hamzalı Köyündeki düğün törenine de sürpriz ziyarette bulunarak, dünya evine giren çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi. Kaymakam Evren Çakır, ilçedeki tek taksi durağını ziyaret ederek, taksici esnafının sorunlarını dinledi. Çakır, taksicilerin toplumsal bir göreve hizmet ettiklerini, bu hizmetleri esnasında bazı sorunlar yaşadıklarını, taksici esnaflarımızın daha iyi koşullarda hizmet sunabilmeleri için sorunların çözüm noktasında yanlarında olacağını ifade etti. Taksici esnafı da Kaymakam Çakır'ın duraklarını ziyaret etmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

OKUL ZİYARETİ

Kaymakam Evren Çakır, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte Kamile Akbay ve Akbay İlkokulunu ziyaret etti. Okul yöneticileri ve öğretmenlerle görüşen Kaymakam Çakır, daha sonra okul sınıflarına geçerek, öğrencilerle sohbet etti. Çakır, 2017-2018 eğitim öğretim yılında, daha önceki eğitim öğretim yıllarında olduğu gibi öğrencilerin derslerine çok iyi çalışmalarını, ileride iyi bir birey ve meslek sahibi olabilmek için bazı fedakarlıkların yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Çakır, öğretmenlere, okul idarecilerine, öğrencilere, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını ve başarılı bir eğitim-öğretim yılının geçirmeleri dileğinde bulundu.