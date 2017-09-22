Kaymakam sorun dinliyor

Daha önce ilçeye bağlı bir çok köyü ziyaret eden Kaymakam Çakır, son olarak Koyunculu ve Çakır köylerini ziyaret etti. Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Çakır, kaymakamlığın kapısının her zaman sonuna kadar açık olduğunu hatırlattı. Köy gezilerini sürdüreceklerini kaydeden Kaymakam Çakır, ‘’Köylerin sorunlarını yerinde dinleyip, çözüm bulmaya çalışıyoruz. Vatandaşların, devletin şefkat elini daima yanlarında hissetmelerini istiyoruz. Köylülerin taleplerini alırken, Köydes tarafından yapılan çalışmaları takip ediyoruz, yapılması gereken çalışmaların da aciliyet durumlarını görüp, çözüme yönelik planlama yapıyoruz’’ diye konuştu.