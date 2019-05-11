Kaymakam, sorun dinledi

Kaymakamlık toplantı salonunda, bazı kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Özcan, talepleri not alıp çözümü için kurum müdürlerine talimat verdi. Özcan, amaçlarının vatandaşın sorunlarına çözüm üretmek olduğunu söyledi. Sorunların takibi konusunda elinden gelen gayreti göstereceğini vurgulayan Özcan, "İnşallah bu yaptığımız toplantılarla vatandaşımızın sorunlarına, dertlerine çare oluruz. Allah'ın izniyle burada herkesin derdine derman olmaya gayret edeceğiz ve önümüzdeki süreçte daha güzel hizmetler yapacağız. Vatandaşlarımız tarafından dile getirilen sorun ve talepleri, ben ve kurum müdürlerimiz takip ederek en kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlayacağız" dedi.