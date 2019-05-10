Kaymakam, sorun dinledi

Kaymakam Özen, ‘Vatandaşlarımızın istek, öneri ve şikâyetlerini alıp, değerlendirmek için vatandaşlarımızla doğrudan temas kurmak suretiyle, toplumun tüm kesimlerine daha geniş bir şekilde ulaşılmasını sağlamak amacıyla düzenlediğimiz halk günü toplantılarımıza devam ediyoruz’ dedi. Kaymakam Özen başkanlığında gerçekleştirilen Halk Günü etkinliğinde ilçede bulunan kurumların amirleri de katıldı.