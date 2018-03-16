Kaymakam sorun dinledi

Kaymakam Akyol, vatandaşların sorunlarını dinlemek, görüş ve önerilerini almak amacıyla gittiği Güroğlu Köyünde, kendisine iletilen sorunları dinledi, notlar alındı.

Daha sonra sorunların çözümüne yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Halka açık olarak gerçekleştirilen toplantıya Daire Amirleri, Köy Muhtarı ve vatandaşlar katıldı.