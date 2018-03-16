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Kaymakam sorun dinledi

AYDINCIK ilçesinde Kaymakam Yavuz Akyol, kurum müdürleriyle birlikte gittiği Güroğlu Köyünde vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kaymakam sorun dinledi

AYDINCIK ilçesinde Kaymakam Yavuz Akyol, kurum müdürleriyle birlikte gittiği Güroğlu Köyünde vatandaşların sorunlarını dinledi.

16 Mart 2018 Cuma 07:00
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Kaymakam sorun dinledi

Kaymakam Akyol, vatandaşların sorunlarını dinlemek, görüş ve önerilerini almak amacıyla gittiği Güroğlu Köyünde, kendisine iletilen sorunları dinledi, notlar alındı.
Daha sonra sorunların çözümüne yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.
Halka açık olarak gerçekleştirilen toplantıya Daire Amirleri, Köy Muhtarı ve vatandaşlar katıldı.

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