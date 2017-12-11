-Kaymakam, sorun dinledi

Kaymakam Akyol’a İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Tekçam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyol, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Engin, İlçe Emniyet Amiri Murat Deveci, İlçe Müftüsü Muhammed Aktaş, Vakıf Müdürü Ahmet Keskin eşlik etti.

İlçeye bağlı Dereçiftlik ve Kösrelik köylerindeki engellilerin yaşadığı ikametlere giden Kaymakam Akyol, engelli ve yakınlarının sorunları dinlendi, sorunlarının çözümü ve yaşamlarındaki engelin en aza indirilmesi yönünde fikir alışverişinde bulunuldu.