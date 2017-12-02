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-Kaymakam sorun dinledi

ŞEFAATLİ ilçesinde Kaymakam Yücel Erdem, devlet hastanesi ve köy ziyaretinde bulunarak, sorun dinledi.

-Kaymakam sorun dinledi

ŞEFAATLİ ilçesinde Kaymakam Yücel Erdem, devlet hastanesi ve köy ziyaretinde bulunarak, sorun dinledi.

02 Aralık 2017 Cumartesi 07:05
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-Kaymakam sorun dinledi

Kaymakam Erdem, Şehit Osman Belkaya Şefaatli Devlet Hastanesi’nde yatmakta olan hastaları ziyaret edip, hasta ve yakınları ile görüşüp, şifa diledi. Kaymakam Erdem, İl Genel Meclisi Üyeleri  Necip Yılmaz ve Abdullah Yalçınkaya ile birlikte Sarıkent köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Bazı kurum müdürlerinin de katıldığı köy ziyaretinde Kaymakam Erdem, Sarıkent İlkokulu ve Ortaokulunda incelemelerde bulunup, idareci, öğretmen, öğrencilerle sohbet etti, okul hakkında bilgi aldı. Köyde hane ziyaretlerinde de bulunan Kaymakam Erdem, köy kahvehanesinde köy sakinleriyle bir araya gelerek, sorun dinledi.

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