-Kaymakam sorun dinledi

Kaymakam Erdem, Şehit Osman Belkaya Şefaatli Devlet Hastanesi’nde yatmakta olan hastaları ziyaret edip, hasta ve yakınları ile görüşüp, şifa diledi. Kaymakam Erdem, İl Genel Meclisi Üyeleri Necip Yılmaz ve Abdullah Yalçınkaya ile birlikte Sarıkent köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Bazı kurum müdürlerinin de katıldığı köy ziyaretinde Kaymakam Erdem, Sarıkent İlkokulu ve Ortaokulunda incelemelerde bulunup, idareci, öğretmen, öğrencilerle sohbet etti, okul hakkında bilgi aldı. Köyde hane ziyaretlerinde de bulunan Kaymakam Erdem, köy kahvehanesinde köy sakinleriyle bir araya gelerek, sorun dinledi.