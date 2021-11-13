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Kaymakam sorun dinledi

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde, her fırsatta vatandaşların arasına karışıp, sohbet eden Kaymakam Ali Açıkgöz, sokakta karşılaşıp ayaküstü sohbet ettikten sonra makamına davet ettiği, şizofreni tanısı bulunan Çetin isimli vatandaşı ağırladı, yaşadığı sıkıntılarını dinleyip, taleplerini aldı.

13 Kasım 2021 Cumartesi 00:59
Kaymakam sorun dinledi

Bir süre önce çay içmeye davet ettiği Çetin isimli vatandaş ile yaklaşık bir saati süren bir görüşme yapan Kaymakam Açıkgöz, ziyaretten ve sohbet etmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Açıkgöz, ‘’Çetin Bey, bizi kırmayarak davetimize icabet etti. Allah razı olsun çok hoş bir sohbetimiz oldu. Kendisinden muzdarip olduğu şeyleri dinledim. Bazı vatandaşlarımızın, kendisine karşı kırıcı konuştuğunu anlattı. 'Deli demeleri beni çok üzüyor... Şizofreni hastasıyım. Ama bunu ben istemedim. Benim yaşadıklarımı bir hafta çeksinler, ne yaşadığımı anlarlar.' dedi. Her zaman her sıkıntısında kendisinin yanında olduğumu ifade ettim. Çetin Bey'in bu yaşadığı sıkıntıların tümünün bir imtihan olduğunu söyleyebilecek kadar temiz bir yüreği var. Kendisine Rabbimizden şifa ve tedavi sürecinde kolaylıklar diliyorum’’ ifadelerini kullandı. 

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