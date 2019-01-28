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Kaymakam, sokakları süpürdü

KAYMAKAM Deniz Kılınç, sıradışı bir isim. Şefaatli ilçesinde her gün sokakları dolaşıyor, esnafı ziyaret ediyor, konutları, köyleri, ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor.

Kaymakam, sokakları süpürdü

KAYMAKAM Deniz Kılınç, sıradışı bir isim. Şefaatli ilçesinde her gün sokakları dolaşıyor, esnafı ziyaret ediyor, konutları, köyleri, ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor.

28 Ocak 2019 Pazartesi 07:00
158 Okunma
Kaymakam, sokakları süpürdü

Kurumları ziyaret edip, öğrencilerle bir araya geliyor. Son olarak, esnaf ziyaretine çıktığında sokakları temizleyen işçilerle karşılaşan Kaymakam Deniz, çalışanlara temizliğin nasıl yapılacağını, eline süpürgeyi alarak uygulamalı olarak gösterdi. Kaymakam Kılınç, temizlik yapılırken, yoldan geçen vatandaşların rahatsız edilmemesi için yapılması gereken uygulamayı anlatıp, öğüt verdi.

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