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Kaymakam sohbet etti

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde Kaymakam Ali Açıkgöz, öğrencilerle sohbet etti.

09 Ekim 2021 Cumartesi 00:15
Kaymakam sohbet etti

Kaymakam Açıkgöz, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal ile birlikte Şehit Mustafa Eser İmam Hatip Lisesi Öğrencileriyle birlikte kıldıkları namaz sonrasında bir araya geldiler. Lise öğrencileri ile sohbet eden Kaymakam Açıkgöz, ‘’Her biri pırıl pırıl olan bu genç kardeşlerimiz, bizim geleceğimiz. Her şeyimiz. Kardeşlerimiz ile namaz sonrası uzun uzun sohbet ettik. Bundan sonra tüm Cuma namazlarını, genç kardeşlerimizle beraber kılacağız. Sonrasında da onları dinleyeceğiz. Genç kuşağın fikirleri, bizim için çok kıymetli. Sayın Belediye Başkanımız ile birlikte tüm sıkıntılarında yanlarında olacağımızı, yeni fikirlerinin daima destekçisi olacağımızı vurguladık’’ dedi.

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