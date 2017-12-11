-Kaymakam öğrencilerle bir araya geldi

Kaymakam Ordueri, İmam Hatip Lisesi’ne ait pansiyonda kız öğrencilerle birlikte yemek yedi, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Kaymakam Ordueri ve eşi, kaymakamlık makamına nasıl geldiklerini, eğitim dönemlerini anlatıp, eğitimlerinin sonunda bir meslek sahibi olabilmeleri için öncelikle kendilerine bir hedef belirleyip, buradan ilerlerken, karşılaşabilecekleri tersliklerde alternatif hedeflerinin de bulunması gerektiğinin altını çizdi.
Kaymakam Ordueri, İmam Hatip Lisesi’ne ait pansiyonda kız öğrencilerle birlikte yemek yedi, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
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