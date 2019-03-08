Kaymakam mesleğini anlattı

Adem Karacabay Anadolu Lisesi’ndeki etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Gençaslan, Şube Müdürü Fatih Şahin ile birlikte okul müdürleri, ortaokul ile ortaöğretimdeki son sınıf öğrencileri hazır bulundu. Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda hayatları boyu mutlu olabilecekleri mesleklerle ilgili bilgi vermek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik ilgi gördü. Kaymakam Zeyrek, eğitim döneminden, Yenifakılı ilçesindeki görev sürecini, başarı öyküsünü öğrencilerle paylaştı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.