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Kaymakam mesleğini anlattı

YENİFAKILI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Burada Tecrübe Konuşuyor’ adlı etkinlik serisi kapsamında, Kaymakam Emre Zeyrek, öğrencilerle bir araya gelip, mesleki tecrübelerini paylaştı.

Kaymakam mesleğini anlattı

YENİFAKILI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Burada Tecrübe Konuşuyor’ adlı etkinlik serisi kapsamında, Kaymakam Emre Zeyrek, öğrencilerle bir araya gelip, mesleki tecrübelerini paylaştı.

08 Mart 2019 Cuma 00:00
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Kaymakam mesleğini anlattı

Adem Karacabay Anadolu Lisesi’ndeki etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Gençaslan, Şube Müdürü Fatih Şahin ile birlikte okul müdürleri, ortaokul ile ortaöğretimdeki son sınıf öğrencileri hazır bulundu. Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda hayatları boyu mutlu olabilecekleri mesleklerle ilgili bilgi vermek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik ilgi gördü. Kaymakam Zeyrek, eğitim döneminden, Yenifakılı ilçesindeki görev sürecini, başarı öyküsünü öğrencilerle paylaştı, öğrencilerin sorularını yanıtladı. 

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