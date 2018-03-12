Kaymakam mesleğini anlattı

Gençlerden, başladıkları işlerde, yaptıkları çalışmalarda en iyisini yapabilmek için çaba sarf etmelerini isteyen Kaymakam Eroğlu, ‘’Kolaya kaçmayın, yüksünmeyin, pes etmeye kalkmayın, umudunuzu yitirmeyin. Çalışmadan, emek harcamadan gelinen nokta başarı sayılmaz. Kolay kazanılan, kolay kaybedilir. Her işte emek şarttır. Belki klasik sözler ama inanın ki işin özü budur. Heyecanınızı paylaşan arkadaşlar edinin. Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz. O nedenle sevdiğiniz işi yapın. İnsanlarla önyargısız diyalog kurun’ dedi.

Kaymakam Eroğlu, öğrencilerden gelen sorulara cevap verdi. Eroğlu, öğrencilerde kariyer bilincini oluşturmak, onlara bu konuda bir bakış açısı kazandırmak, öğrencilerin doğru tercihler yapmasını sağlamak, kişisel gelişim süreçlerine katkıda bulunarak, mezuniyet sonrası karar verme aşamasında daha sağlıklı tercihler yapabilmeleri konusunda bilgiler de aktarıp, tavsiyelerde bulundu.

