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Kaymakam Merkezi gezdi

Yozgat’ın Saraykent İlçesinde Kaymakam Ali Açıkgöz, Eski Orman Koruma Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

04 Kasım 2021 Perşembe 00:34
Kaymakam Merkezi gezdi

Saraykent Orman İşletme Şefi Ali Durmaz ile merkezi gezen Kaymakam Açıkgöz, Saraykent’in her şeyin en iyisine layık olduğunu söyledi. Açıkgöz, Orman İşletme Şefliğinin şu an Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunduğunu hatırlatarak, ‘’İlçemiz dışında kurulu bulunan şefliğimizin, ilçemiz bünyesinde olmasının daha isabetli olacağını düşünüyoruz. Belediye Başkanımız Ahmet Öçal ve İlçe Başkanımız Necmettin Kaya ile birlikte bu hususta bir çalışma başlattık. Saraykent'teki her yeni kamu kurumunun, ilçemiz için önemli bir kazanım olacağını düşünüyoruz’’ dedi.

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