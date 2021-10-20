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Kaymakam kurs ve okul ziyaretinde bulundu

Yozgat’ın Aydıncık İlçesi’nde Kaymakam İrem Baha Yağan, İlçe Halk Eğitim Merkezinin kurs verdiği yerleri ve buralarda bulunan okulları ziyaret etti.

20 Ekim 2021 Çarşamba 00:59
Kaymakam kurs ve okul ziyaretinde bulundu

Kaymakam İrem Baha Yağan, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bozkurt’tan çalışmalar hakkında bilgi alarak, kurs verilen yerleri gezdi. Kursiyerlerin sorun ve isteklerini dinleyerek, kursiyerlerin yapmış olduğu çalışmaları yakından izleyen Kaymakam Yağan, kursiyerlere gereken desteği verdiklerini, bundan sonrada destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Devamında kursların bulunduğu okullarda bir takım incelemelerde bulunan Yağan, derslere girip öğrencilerin taleplerini dinleyerek, okul müdürlerinden okulların genel durumları hakkında bilgi aldı.

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