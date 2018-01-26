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Kaymakam köyleri geziyor

KADIŞEHRİ Kaymakamı Seyfullah Ordueri, Kurum Müdürleriyle birlikte, meyvecilik projesinin uygulandığı Kabalı köyünde toplantı yaptı, köylülerle sohbet etti.

Kaymakam köyleri geziyor

KADIŞEHRİ Kaymakamı Seyfullah Ordueri, Kurum Müdürleriyle birlikte, meyvecilik projesinin uygulandığı Kabalı köyünde toplantı yaptı, köylülerle sohbet etti.

26 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Kaymakam köyleri geziyor

Kaymakam Ordueri, köylülerin istek ve sorunlarını dinledi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kaydı olan aileleri de ziyaret eden Kaymakam Ordueri, sorunları yerinde tespit edip, çözüme ulaşması için bu ziyaretlerin daha sık olacağını belirtti. Kaymakam Ordueri, Kabalı köylülerinin ortaya koyduğu projenin örnek alınarak, ülke genelinde uygulamaya konulacağını da kaydetti. Kaymakam Ordueri, merkez ve bağlı köylerde görev yapan muhtarlarla da bir araya geldi. Kaymakam Ordueri, toplantıda mahalle ve köylerde gerçekleştirilecek toplantıların planlamasını yaptı.

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