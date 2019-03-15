Kaymakam köyleri gezdi

Köy ziyaretleri kapsamında Başköy Köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Deniz’e İlçe Özel İdare Müdürü Cengiz Nazlım eşlik etti. Kaymakam Kılınç, vatandaşların dilek ve sıkıntılarını dinledi, İlçe Özel İdare tarafından yapılan yol kumlama çalışmalarını inceledi. Kaymakam Kılınç, Kuzayca Köyünü ziyaretinde de vatandaşlarla bir araya geldi ve sorunlarını dinledi.