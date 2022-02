Kaymakam helallik istedi

Kaymakam Cihangir, Çandır Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir yıldır gururla yürüttüğü Çandır Kaymakamlığı görevimden İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde başlayacak olan yabancı dil eğitiminden dolayı ayrıldığını söyledi. Görev yaptığı süre zarfında her vatandaşın, her alanda her zaman dinlemeye, sorun ve taleplerini mesai arkadaşlarıyla birlikte sonuca kavuşturmaya gayret ettiklerine vurgu yapan Cihangir, ‘’Devletimizin bize vermiş olduğu görev ve yetkiyi, adalet dairesinde yine Devletimizin ve vatandaşlarımızın menfaatine kullanmaya çalıştık. Çandır'dan ayrılırken gönlümüzün ve kapımızın herkese sonuna kadar açık olduğunu bilmenizi isterim. Çandır'da çalıştığım süre boyunca desteğini bizden esirgemeyen ve riyasetinde çalışmaktan onur duyduğum Valimiz Ziya Polat’a şükranlarımı arz ediyor. Uyum içerisinde çalıştığımız Çandır Belediye Başkanımıza, Savcı ve Hâkimlerimize, Sivil Toplum Kuruluşlarına, İl Genel Meclisi Üyelerine, muhtarlarımıza, büyük özveriyle çalışan kıymetli mesai arkadaşlarıma ve kadim Çandır’ımızın kıymetli halkına teşekkür ediyor; saygılarımı sunuyorum. Arz-ı veda ederken çalıştığım süre zarfında eğer varsa hakkımı helal ediyor, herkesten hakkını helal etmesini diliyorum’’ dedi.