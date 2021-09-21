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Kaymakam göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Yozgat’ın Saraykent ilçesine atanan Kaymakam Ali Açıkgöz görevine başladı.

21 Eylül 2021 Salı 00:41
Kaymakam göreve başladı

 Kaymakam Açıkgöz ilçede görev yapan kurumların amirleri tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından düzenlenen toplantıda, vatandaşlara sunulacak hizmetlerde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgiler veren Açıkgöz, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde çözüm üreten, vatandaş odaklı devlet anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Kaymakam Ali Açıkgöz, ‘’Cumhurbaşkanlığı genelgesi gereği, bürokrasinin azaltılması için kamu hizmetlerinde hantallığa sebebiyet veren hususların ortadan kaldırılması, hizmetlerin süratli ve en iyi şekilde sunulması, devlet ve millet bütünleşmesini zedeleyen olumsuz davranışlardan kaçınılması gerekmektedir. Bu itibarla kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan tüm başvurularda, talebin sonuçlandırılması, başka bir idari makamın görev alanında kalsa dahi, başvurular anında incelenerek takip edilecektir. Talebin ilk başvuru yerinde neticelendirilmesine özen gösterilecek, başvuru sahibine yapılan işlemler hakkında gecikmeksizin nihai ve kesin bilgi verilecek, başvuruların süratli, doğru sonuçlandırılması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Biz ilçemizde bunları temin etmek adına tüm gayreti göstereceğiz’’ dedi. (Alperen Doğan/Saraykent)

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