Kaymakam, esnafı gezdi

Kaymakam Aydın, esnaf ile hem tanışma fırsatı buldu hem de sorunlarını ve beklentilerini dinleyerek, görüş alışverişinde bulundu. Kaymakam Aydın, ilçenin gelişmesinde esnafın çok büyük rolü olduğunu vurgulayarak, bu tür ziyaretleri sık sık yapacaklarını ifade etti. Aydın, ‘’Her zaman esnafın yanında yer alacağız, onlara kapımız her zaman açık olacak’’ dedi.

Çok samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Kaymakam Aydın’a bazı Daire Amirleri de eşlik ettiler.