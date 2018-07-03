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Kaymakam Eroğlu veda etti

ÇAYIRALAN ilçesinde görev yapan Kaymakam Fatih Eroğlu, İçişleri Bakanlığı Merkez Stajı çerçevesinde, üç ay süreyle yabancı dil eğitimine katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

Kaymakam Eroğlu veda etti

ÇAYIRALAN ilçesinde görev yapan Kaymakam Fatih Eroğlu, İçişleri Bakanlığı Merkez Stajı çerçevesinde, üç ay süreyle yabancı dil eğitimine katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

03 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Kaymakam Eroğlu veda etti

9 Kasım 2017 tarihinden beri yaklaşık sekiz aydır ilçede görev yapan Kaymakam Eroğlu, onuruna Kaynarpınar Mesire Alanında veda yemeği düzenlendi. Kaymakam Eroğlu, ‘’Doğrusunu söylemek gerekirse Çayıralan’a atandığımda biraz önyargılı olarak gelmiştim. Ancak Çayıralan’a gelip, bu doğal güzellikleri görüp, sizlerle tanışınca tüm düşüncelerim değişti. Çayıralan doğal güzellikleri bakımından gerçekten güzel bir ilçe. Bu konuda şanslı bir yerde olduğunuzu düşünüyorum. İnsan ilişkileri bakımından da oldukça sıcak ve cana yakın insanlarımız var” dedi.

Kaymakam Eroğlu, görev süresi boyunca herhangi bir nedenle kırdığı insanların olabileceğini hatırlatarak, hepsinden ve tüm Çayıralan halkından helallik isteyip, haklarını helal etmelerini istedi. Eroğlu, “Bundan sonraki görev alacağım yerlerde bir kardeşiniz olduğunu unutmayın. Hayatım boyunca Çayıralan ve Çayıralan halkının bende ayrı bir yeri olacak. Burada görev yaptığım süre içerisinde bana karşı göstermiş olduğunuz misafirperverliği ve samimiyeti bundan sonra Çayıralan’da görev yapacak olan diğer Kaymakamlarımıza da aynı şekilde göstereceğinize inanıyorum. Tekrardan misafirperverliğiniz ve dostluğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor ve hepinizi Allah’a emanet ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaymakam Eroğlu, Daire Amirleri ve personeli ile de vedalaşarak ilçeden ayrıldı.

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