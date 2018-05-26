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Kaymakam Eroğlu veda etti

ÇANDIR ilçesindeki görev süresi dolan Kaymakam Fatih Eroğlu ilçe halkına veda etti.

Kaymakam Eroğlu veda etti

ÇANDIR ilçesindeki görev süresi dolan Kaymakam Fatih Eroğlu ilçe halkına veda etti.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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Kaymakam Eroğlu veda etti

Kaymakam Eroğlu’nun onuruna Çandır Belediyesi Düğün Salonu bahçesinde veda yemeği verildi. Yemeğe, Kaymakam Fatih Eroğlu, ilçede bulunun kurumların amirleri ile Kaymakamlık personeli katıldı. Yemeğe katılanlar, ilçedeki hizmetlerinden dolayı Kaymakam Fatih Eroğlu’na teşekkür ederek, çalışma hayatında başarılar diledi. Kaymakam Eroğlu da, yemeğe katılanlara, böyle bir organizasyon yaptıkları için tek tek teşekkür etti. Eroğlu’na günün anısına hediyesi takdim edildi. Eroğlu, Çayıralan ilçesindeki görevine devam edecek.

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