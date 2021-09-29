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Kaymakam denetledi

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde Kaymakam Murat Yayabaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut ile Fehimli İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

29 Eylül 2021 Çarşamba 00:45
Kaymakam denetledi

Kaymakam Yayabaşı, sınıfları gezerek öğrenciler ile görüştü, kitap hediye etti. Okulda incelemelerde bulunan Yayabaşı, öğretmenler ile toplantı yaparak bilgi aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut, Kaymakam Yayabaşı’na nazik ziyaretlerinden, eğitime verdiği önem ve desteklerden dolayı teşekkür etti. Diğer taraftan, Yenifakılı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut, Şube Müdürü Bekir Demirezen ile birlikte Yunus Emre Anaokulunu ziyaret etti. Okul Müdürü Doğan Alp Çavuşoğlu ve öğretmenlerle görüşerek, okul ve eğitim öğretim hakkında bilgi aldı. Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle de görüşen Korkut, okulda incelemelerde bulundu. Pandemi süreci ile ilgili bilgilendirme yapan Korkut, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisiyle ziyaretini sonlandırdı.

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