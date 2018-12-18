Kaymakam boş durmuyor

Kaymakam Kılınç, incelemelerde bulunup, okul idarecilerinden eğitim öğretimle ilgili bilgiler aldı. Kılınç, okul idaresi ve velilerle toplantı yaptı, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Kaymakam Kılınç, Karalar Köyünde de hane ziyaretleri yaptı. Kılınç, düzenli olarak yaptığı hane ziyaretleri kapsamında Karalar Köyünde ziyaret ettiği ailelerin sorunlarını, taleplerini dinledi. Kaymakam Kılınç, Paşaköy İlkokulu ve Ortaokulunu da ziyaret etti. Ziyaretinde incelemelerde bulunan ve okul idarecilerinden eğitim öğretimle ilgili bilgiler alan Kaymakam Kılınç, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.