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Kaymakam Aydın Veda etti

ÇAYIRALAN Kaymakamlığından Konya Halkapınar Kaymakamlığına atanan Kaymakam Yusuf Melikşah Aydın için veda yemeği düzenlendi.

Kaymakam Aydın Veda etti

ÇAYIRALAN Kaymakamlığından Konya Halkapınar Kaymakamlığına atanan Kaymakam Yusuf Melikşah Aydın için veda yemeği düzenlendi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 07:00
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Kaymakam Aydın Veda etti

Çayıralan Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen veda yemeğine Belediye Başkanı Yasin Şahiner, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı. Yemekte konuşan Kaymakam Aydın, Çayıralan ilçesini çok sevdiğini, burada sıcak dostluklar kurduğunu söyledi. Aydın, "Gittiğimiz yerlere yolunuz düşerse orada bir kardeşiniz olduğunu unutmayın. Çayıralan'ı ve sizleri hiçbir zaman unutmayacağım" diye konuştu.
Kaymakam Aydın, ilçe halkına da veda edip, ilçeden ayrılırken yerine atanan Kaymakam Bekir Özen de görevine başladı. 

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