Kayıtlar başladı

İlçenin büyük bir eksikliği olan kreş ve gündüz bakımevinin tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’ Çocuklarımızın eğitimi, gelişimi ve rahatı için her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünerek çalışmalarımızı tamamladık. 0 -4 yaş grubu gündüz bakım evi, 4 – 6 yaş kısmi zamanlı ve tam gün kreş olarak hizmet verecek okulumuzda alanında uzman olan öğretmen ve eğitmen kadromuzla çocuklarımız kendilerini evlerinde hissedecektir. Çocuklarımızı hayata sağlıklı ve verimli bir şekilde hazırlayacak olan Kreş ve Gündüz Bakımevi içerisinde emekleme odası, uyku odası, yemek odası, oyun sınıfı ve etkinlik odası bulunmaktadır. Kayıtlar eski devlet hastanesi yanında, Atatürk Parkı içerisinde yer alan Kreş ve Gündüz Bakımevi idare bölümünde yapılmaktadır. Akdağmadeni için hayal edip gerçekleştirdiğimiz en kıymetli projelerimizden biri olan ‘Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakımevi’ kayıtların tamamlanmasıyla eğitim öğretime başlayacaktır. İlçemize ve her şeyin en iyisine layık olan değerli Akdağmadeni halkına hayırlı olsun’’ dedi.