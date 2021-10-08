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Kavak ağaçları kesiliyor

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde, halk sağlığına olumsuz etki yapıp, yeraltı su kaynaklarının eksilmesine neden olan kavak ağaçları Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda kesimine başlanıldı.

08 Ekim 2021 Cuma 00:11
Kavak ağaçları kesiliyor

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar sonrasında, ilçe genelindeki kavak ağaçlanın kesimine başlanıldı. Kaymakam Ali Açıkgöz başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, insan sağlığı açısından yarattığı olumsuzlukların yanında yeraltı sularına da zarar vermesi nedeniyle, kesilmesi kararlaştırıldı. Saraykent İlçe merkezi ve köylerinde bulunan kavak ağaçlarıyla ilgili bahar ayından itibaren başlayan halkın şikâyetleri dikkate alınarak alınan karar doğrultusunda kesim çalışmalarına ilçe merkezinden başlanıldı. Kaymakam Açıkgöz, halkın sağlığının hiçbir şeye feda edilemeyeceğine vurgu yaparak, ‘’Birçok Avrupa ülkesinde dikimi yasaklanan veya sınırlandırılan kavak ağaçları, maalesef ilçemizde geniş bir alanda dağılım gösteriyor. Bunun ortaya çıkardığı olumsuzluklar ise her dönem artarak devam ediyor’’ dedi.  Kaymakam Açıkgöz, kavak ağaçlarının kesimi ile ilgili alınan karar sonrası, muhtarların sahada vatandaşa gerekli bilgilendirmeleri yapmaya başladıklarını aktardı. Açıkgöz, ‘’Kamu arazilerindekiler ise kamu kurumlarımız tarafından kesiliyor. Bazı kavak ağaçlarının ise kamu arazisine izinsiz şekilde dikildiğini tespit ettik. Vatandaşlarımızdan ricamız kesim işlemlerini ivedi olarak tamamlamaları yönündedir. Karar sonrası vatandaşlarımızda büyük bir memnuniyet oluştuğunu görüyoruz. Sahada ilk kesim, Ozan Beldesi Cumhuriyet Mahallesinden başladı. Muhtarımız Satılmış İpek'i ve Ozan Beldesindeki vatandaşlarımızı duyarlılıkları için tebrik ediyorum’’ diye konuştu. Karar gereği kavak ağaçlarının 15 gün içerisinde kesilmesi için vatandaşlara, jandarma ve emniyet personeli tarafından tebliğler yapılmaya başlandığını bildirildi.

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