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Katliam değil, zorunluluk!

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi’nde ağaçların kesilip, katliam yapıldığı yönündeki sosyal paylaşımlar üzerine bir açıklama yapan Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, ‘’Ağaç katliamı yapılmadı, sadece ÇEDAŞ tarafından gelen talep doğrultusunda, ağaçlarda budama çalışması yapıldı’’ dedi.

16 Kasım 2021 Salı 00:47
Katliam değil, zorunluluk!

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi’nde, elektrik kesintilerine, arızalara neden olduğu gerekçesiyle, enerji hatlarına zarar veren ağaçların budanmasına yönelik yapılan çalışmanın sosyal medya üzerinden farklı yorumlanması üzerine, belediye tarafından konuya açıklık getirildi. Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, sosyal medyadan başlatılan bilgi kirliliği nedeniyle açıklama yapma gereği duyduğunu belirterek, ağaçların kesilmediğini, sadece budama yapıldığını bildirdi. Bozdemir, ‘’İki, üç gündür Kasabamızda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle ÇEDAŞ yetkililerine başvuruda bulunduk. Gelip kontrol ettiklerinde, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği gereğince, elektrik hatlarının yakınında bulunan, iletkenlere temas eden ağaç dallarının rüzgar, kar ve fırtınada enerji kesintilerine yol açmaması, kaliteli enerji için yasal olarak budanması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu doğrultuda belediyemizin yanında bulunan Atatürk Parkı'ndaki elektrik hatlarına temas eden ağaçların budanması işlemi gerçekleştirilmiştir’’ dedi. Bozdemir, sosyal medyadan yapılan ‘ağaç katliamı’ tarzındaki yanlış bilgiler karşısında üzüldüklerine vurgu yaparak, toplum olarak doğayı, çevreyi, hayvanları her zaman koruduklarını, korumaya da devam eceklerini bildirdi. Bozdemir, ‘’Bahadın’ın da kültürü bunu gerektirir. Bizler bu kültürün mayasıyla yetiştik. Her dönemde buna benzer bilgi kirliliği olmuştur. Halkımızın bunlara itibar etmemesi, gerektiğinde belediyemize başvurarak bilgi edinilebilmektedir. Belediyemizin kapısı bütün halkımıza açıktır. Sosyal medyadan tartışmalara girilmesi Kasabamızın birlik ve beraberliğini zedelemektedir. Buna müsaade etmemeliyiz. Herhangi bir konu hakkında sosyal medya üzerinden değil, belediyemizden bilgi alınabilir. Halkımızın duyarlı davranışlarını her zaman olumlu karşılamaktayız. Yapılan her türlü çalışmalarımız kasaba halkımızın daha iyi hizmet almasına yöneliktir. Enerji ve elektrik hatlarının altına bodur ağaçların dikilmesi, uzun ağaçların dikilmemesi konusunda hassasiyet gösterilmesini önemle rica ederim’’ ifadelerini kullandı. •Rabia Şahin / Sorgun•

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