Karla mücadele sürüyor

Yozgat’ta 20 köy yolunun kapalı olduğunu ifade eden Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, İl Özel İdarenin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü söyledi. İskender Nazlı, ilk yoğun kar yağışı başladığında 147 köy yolunun kapalı olduğunu ve kar kalınlığının bazı yerlerde 60-70 santimetre bazı yerlerde ise 1 buçuk metreyi bulduğunu belirtti. Çalışmaların zorlu şartlarda devam ettiğini söyleyen İskender Nazlı, ‘’ Bir köyde ahırın çatısı çökmüş. Biz araç göndermişiz, araç yoldan çıkmış, kaymış. Onu kurtarmak için greyder göndermişiz, greyderimiz arıza yapmış. Üçüncü araç onu kurtarmak için gitmiş. Yine benzer şekilde Gülyayla köyümüzde 2 buçuk metre kardan çatı çökmüş. Lök köyümüzde cenaze yoğun fırtınadan dolayı iki gün kalmış’’ diye konuştu. Kar bereketinin mutluluğu ile personellerin heyecanla gece geç saatlere kadar yolları açmak için çalıştıklarını söyleyen Nazlı,’’Genel sekreterimiz ile birlikte Aktaş köyüne gittiğimizde İstanbul Telekom’dan gelen bir arkadaşımız, iş yaparken 4 gün köyde esir kalmış. Köyde sabit telefonları iptal edilmiş, elektrik kesildiği için telefonları şarj edememişler. Dolaysıyla ulaşım ve iletişim noktasında sıkıntı yaşamışlar. Ekiplerimiz Aktaş köyünün yollarını açtı’’ dedi. Nazlı, İl Özel İdaresi ekiplerinin kazasız belasız bir sezon geçirdiğini aktararak, ‘’Rabbim kaza bela vermesin. Bereket tekrar yağsın. Özel İdare ekiplerimiz heyecanla ve mutlulukla çalışıyorlar. Yozgat’ın ve Türkiye’nin hemen hemen her yerinde su sıkıntısı vardı. Önümüzdeki yaz dönemi için endişeliydik. Geçen sene yaşadığımız sıkıntıları inşallah bu sene yaşamayacağız’’ şeklinde konuştu.

AKDAĞMADENİ

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için tüm cadde ve sokaklarda çalışmalarına periyodik olarak devam ediyor. İlçede kar temizleme çalışmalarının gece gündüz demeden devam ettiğini söyleyen Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Tekrardan etkisini arttıran kar yağışıyla birlikte gün içerisinde başladığımız çalışmalar gece edecek’’ dedi.

BOĞAZLIYAN

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesinde aralıksız devam eden kar küreme ve tuzlama çalışmalarına Boğazlıyan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve Boğazlıyan halkı da gönüllü olarak destek oldu. Vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyaran Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘’Hamdolsun bereket yağmaya devam ediyor. Sahadaki çalışmalarımıza destek olan gönlü güzel hemşehrilerime ve Boğazlıyan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ne teşekkür ediyor, tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum’’ dedi.

SARIKAYA

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde ve köylerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından köylerde, grup yollarında kar küreme ve yol açma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Karla mücadele çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ‘’Ekiplerimiz tam kadro, bir greyder, 4 kepçe ve 2 tuzlama aracı ile çalışırken, ilave olarak özel sektörden 3 adet kepçe de kiralanmıştır. Sabahın ilk saatlerinden beri önceliğimiz hastane ve kamu kurumlarının önü oldu. Ancak kar yağışı devam ettiği için gerek sorumluluk alanımız içinde gerekse çevre köylerde meydana gelen trafik kazaları ve araç kalmalarına müdahale edilmektedir. Hemşehrilerimizden ricamız, zorunlu olmadıkça araçla trafiğe çıkmamaları ve yol açma çalışmalarına engel olmamalarıdır’’ diye konuştu.

ŞEFAATLİ

Yozgat’ın Şefaatli İlçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliğine bağlı karla mücadele ekipleri tarafından kapalı köy yollarını açma çalışmaları devam ederken Şefaatli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca köylerde yaşayan ve olumsuz hava şartlarından dolayı temel ihtiyaçlarını alamayan vatandaşların ihtiyaçları karşılandı. Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, ekiplere gösterdikleri gayretlerden dolayı teşekkür etti. •Sümeyye İlhan•