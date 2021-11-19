Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Kariyer Günlerine katıldı

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde Belediye Başkanı, Kariyer Günlerine katıldı.

19 Kasım 2021 Cuma 00:17
Kariyer Günlerine katıldı

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Yozgat Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu’nun düzenlediği Kariyer Günlerine konuk oldu. Ekinci,  mesleki tecrübelerini anlatarak,  sosyal hayatta ve iş hayatında başarılı olabilmek için gençlere neler yapmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde buldu. Sonrasında öğrencilerin sorunlarını dinleyen Öcal, Sorgun'a okumaya gelen her öğrencinin kendilerinin misafiri olduğunu, her türlü sıkıntılarında onların yanında olacaklarını söyledi. •Sümeyye İlhan / Sorgun•

Anahtar Kelimeler:
Kariyer Günlerine KatıldıYozgatIlerigazetesiCumaHaberSorgunBelediyebaşkanıM.ErkutEkinciüniversiteKariyergünleriKatıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sorgun Yağlısı konuşuldu
Sorgun Yağlısı konuşuldu
Protokol imzalandı
Protokol imzalandı
Gazi ve Şehit ailesine ziyaret
Gazi ve Şehit ailesine ziyaret
Bakım yapılıyor
Bakım yapılıyor
Kurslar gezildi
Kurslar gezildi
Kooperatiflere ziyaret
Kooperatiflere ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim