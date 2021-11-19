Kariyer Günlerine katıldı

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Yozgat Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu’nun düzenlediği Kariyer Günlerine konuk oldu. Ekinci, mesleki tecrübelerini anlatarak, sosyal hayatta ve iş hayatında başarılı olabilmek için gençlere neler yapmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde buldu. Sonrasında öğrencilerin sorunlarını dinleyen Öcal, Sorgun'a okumaya gelen her öğrencinin kendilerinin misafiri olduğunu, her türlü sıkıntılarında onların yanında olacaklarını söyledi. •Sümeyye İlhan / Sorgun•