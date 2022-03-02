Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Kariyer günleri başladı

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ‘Kariyer Günleri Projesi’ başladı.

02 Mart 2022 Çarşamba 00:19
Kariyer günleri başladı

Proje kapsamında Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) girerek olan 12’nci sınıf öğrencilerine akademik kariyer gelişimlerine katkı sağlamak, öğrencilerinin üniversitelerde tercih edecekleri eğitim alanlarını belirlemede öncülük etmek, öğrencilerin meslekleri her yönüyle tanımalarını sağlamak, seçecekleri meslekler kapsamında doğru hedefler belirleyerek, kişilik özellikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilinçli tercihler yapmalarını sağlamak amacıyla eğitimler verilecek.  Boğazlıyan Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezinde başlayan eğitimlerin ilk gün misafiri Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın oldu. Gerçekleşen öğrenci buluşmasında Kaymakam Aydın akademik kariyer süreçlerini ve mesleki tecrübelerini öğrencilere aktardı. Doğru hedefler belirleyerek bilinçli tercihler yapmalarının gelecekteki hayatlarını önemli ölçüde etkileyeceğini dile getiren Aydın, yapılan etkinlikte öğrencilere hedefleri, geleceğe yönelik kariyer planlamaları ve meslek seçimi gibi konularda bilgi vererek tecrübelerini paylaştı. Program sonunda öğrenciler gerek mesleklerle ilgili gerek kendilerine özgü sorular sorarak Kaymakam Recep Aydın ile söyleyişi yaptılar.
 

Anahtar Kelimeler:
Kariye Günleri BaşladıYozgatIlerigazetesiMartçarşambaHaberBoğazlıyanIlçeMilliEğitimMüdürlüğüKariyerGünleriProje
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TURiZME KATKI SAĞLAYACAK PROJE
TURiZME KATKI SAĞLAYACAK PROJE
Yetenek taraması yapıldı
Yetenek taraması yapıldı
İnfaz kurumunda etkinlik
İnfaz kurumunda etkinlik
Kaymakama ziyaret
Kaymakama ziyaret
Öğretmenlerle çay sohbeti
Öğretmenlerle çay sohbeti
Kaymakamdan okul ziyaretleri
Kaymakamdan okul ziyaretleri
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim