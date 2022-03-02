Kariyer günleri başladı

Proje kapsamında Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) girerek olan 12’nci sınıf öğrencilerine akademik kariyer gelişimlerine katkı sağlamak, öğrencilerinin üniversitelerde tercih edecekleri eğitim alanlarını belirlemede öncülük etmek, öğrencilerin meslekleri her yönüyle tanımalarını sağlamak, seçecekleri meslekler kapsamında doğru hedefler belirleyerek, kişilik özellikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilinçli tercihler yapmalarını sağlamak amacıyla eğitimler verilecek. Boğazlıyan Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezinde başlayan eğitimlerin ilk gün misafiri Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın oldu. Gerçekleşen öğrenci buluşmasında Kaymakam Aydın akademik kariyer süreçlerini ve mesleki tecrübelerini öğrencilere aktardı. Doğru hedefler belirleyerek bilinçli tercihler yapmalarının gelecekteki hayatlarını önemli ölçüde etkileyeceğini dile getiren Aydın, yapılan etkinlikte öğrencilere hedefleri, geleceğe yönelik kariyer planlamaları ve meslek seçimi gibi konularda bilgi vererek tecrübelerini paylaştı. Program sonunda öğrenciler gerek mesleklerle ilgili gerek kendilerine özgü sorular sorarak Kaymakam Recep Aydın ile söyleyişi yaptılar.

