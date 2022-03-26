Uzun yıllar eğitimin her türlü kademesinde görev alan eğitimci Cemal Yılmaz 8’inci ve 12’nci sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri ile bir araya geldi. Eğitim çalışmaları hakkında öğrenciler bilgi veren Yılmaz, “Böyle bir organizasyon ile bizleri buluşturan Kaymakamımız Hayrettin Buğra Güzel’e ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Zeki Akkan’a eğitime vermiş oldukları destekleri nedeniyle teşekkür ederim” dedi. Kariyer Günü Etkinliğine katılan Cemal Yılmaz’a teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Zeki Akkan,” Bizleri kırmayarak yapmış olduğumuz etkinliğimize katılan Cemal hocamıza teşekkür ederiz. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize bilgilerini aktararak fikirlere destek oldu. Yapmış olduğumuz etkinliğimizde emeğini esirgemeyen her zaman eğitime destek veren Kaymakamımız Hayrettin Buğra Güzel’e de teşekkür ederiz” dedi.

SINAV YAPILDI

8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerine, Kariyer Günleri kapsamında akademik başarılarının arttırılması, mevcut durumlarının tespiti amacıyla ilçe geneli deneme sınavı gerçekleştirildi. LGS sınavına girecek olan öğrenciler Atatürk Orta Okulu'nda, TYT Sınavına girecek öğrencilerimiz ise Osman Durmaz Fen Lisesinde merkezi olarak deneme sınavına katıldı. LGS'de 156, TYT'de 246 öğrenciye eş zamanlı olarak deneme sınavı yapıldı. Akkan, sınavın başarı ile tamamlanmasında görev alan okullar idarecilerine ve öğretmenlere teşekkür etti.

