Kazanyalı gençlerin evlerinin bahçelerinde kardan gelin yapmaları görenlerin ilgisini çekiyor. Bazı gençler ise bahçelerinde kardan ev yaparak içinde oturup birbirleri sohbet edip karın tadını çıkardılar. Kazankayalı gençler, karın yağmasına çok sevindiklerini söylediler. Arkadaşlar ile toplanıp kardan adam yaptıklarını, kızak kaydıklarını, kardan evler yapıp içinde vakit geçindiklerini dile getiren gençler, karın yağmasına çok sevindiklerini ifade ettiler. •Foto: Ömer Erdoğan•