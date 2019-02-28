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Kardeşlere akülü araç

AKDAĞMADENİ Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, ilçede yaşayan bedensel engelli Ramazan ve Alparslan Palaz kardeşlerin hayalini gerçekleştirerek, çift kişilik akülü araç hediye etti.

Kardeşlere akülü araç

AKDAĞMADENİ Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, ilçede yaşayan bedensel engelli Ramazan ve Alparslan Palaz kardeşlerin hayalini gerçekleştirerek, çift kişilik akülü araç hediye etti.

28 Şubat 2019 Perşembe 00:00
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Kardeşlere akülü araç

Güneyli Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Ramazan ve Alparslan Palaz kardeşler, Akdağmadeni Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat ederek, akülü araç talebinde bulunmuşlardı. Talebin ardından harekete geçen Akdağmadeni Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, Palaz ailesinin bu isteğini yerine getirerek alınan akülü aracı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Güler ile birlikte teslim ederek hayırlı olması dileklerinde bulundu. Palaz kardeşler ise, akülü sandalyesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, Kaymakam Yılmaz’a teşekkür etti.

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