Kardeşlere akülü araç

Güneyli Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Ramazan ve Alparslan Palaz kardeşler, Akdağmadeni Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat ederek, akülü araç talebinde bulunmuşlardı. Talebin ardından harekete geçen Akdağmadeni Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, Palaz ailesinin bu isteğini yerine getirerek alınan akülü aracı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Güler ile birlikte teslim ederek hayırlı olması dileklerinde bulundu. Palaz kardeşler ise, akülü sandalyesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, Kaymakam Yılmaz’a teşekkür etti.