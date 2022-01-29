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Kardan ekmek yaptı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 30 yıldır fırıncılık yapan Elavan Kılıç, kardan taş fırın ekmeği yaptı.

29 Ocak 2022 Cumartesi 00:25
Kardan ekmek yaptı

Yozgat’ı son bir haftadır etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrasında vatandaşlar kardan ilginç figürler yapmaya devam ediyor. Önceki gün Yozgat’ın Aydıncık İlçesi Kazankaya köyünde gençler kardan gelin ile ev yaparken, dün da Sorgun ilçesinde bir fırıncı iş yerinin önünde 1 metre civarından kardan taş fırın ekmeği yaptı. 30 yıldır Sorgun’da fırıncılık yapan Elvan Kılıç’ın yaptığı kardan taş fırın ekmeğini, fırınından ekmek almak için gelen müşterileri görünce şaşırıyorlar. Müşterilerinin ilgisini çekmek için yaptığı kardan taş fırın ekmeğine müşterilerinin ve oradan geçenler yoğun ilgisini çektiğini dile getiren Kılıç, kardan taş fırın ekmeğini müşterilerinin dikkatini çekebilmek için yaptığını, bir çok kişinin de hatıra fotoğrafı çektirdiğini söyledi. 

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