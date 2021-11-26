Kar mücadelesi

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, karla mücadele ekiplerinin kar yağışı ile görevlerinin gereğini yerine getirdiklerini söyledi. Yalçın, ‘’İlçemizde gece geç saatlerde başlayan kar yağısı sonrasında karla mücadele ekiplerimiz sabahın erken saatlerinde kar küreme çalışmalarına başladı. İlçemizde an itibariyle ulaşımı aksatacak herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Kar temizleme ekiplerimiz her zaman olduğu gibi günün 24 saati göreve hazır bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir’’ ifadelerini kullandı.