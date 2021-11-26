Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Kar mücadelesi

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde geçe geç saatlerde başlayan kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri de mücadele çalışması yaptı.

26 Kasım 2021 Cuma 00:56
Kar mücadelesi

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, karla mücadele ekiplerinin kar yağışı ile görevlerinin gereğini yerine getirdiklerini söyledi. Yalçın, ‘’İlçemizde gece geç saatlerde başlayan kar yağısı sonrasında karla mücadele ekiplerimiz sabahın erken saatlerinde kar küreme çalışmalarına başladı. İlçemizde an itibariyle ulaşımı aksatacak herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Kar temizleme ekiplerimiz her zaman olduğu gibi günün 24 saati göreve hazır bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Kar MücadelesiYozgatIlerigazetesiCumaKasımHaberAkdağmadeniBelediyebaşkanıNezihYalçınKarMücadele
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Birlik toplantısı
Birlik toplantısı
Teknolojinin etkisi anlatıldı
Teknolojinin etkisi anlatıldı
Biri çaldı, diğeri söyledi
Biri çaldı, diğeri söyledi
Topluluktan ilk konser
Topluluktan ilk konser
ERKEN YAŞTA EVLiLiK
ERKEN YAŞTA EVLiLiK
Vefat eden öğretmenler unutulmadı
Vefat eden öğretmenler unutulmadı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim