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Kar engel değil

Yozgat’ın Saraykent İlçesinde, kar yağışına ve soğuk havalara rağmen Kaymakamlık tarafından başlatılan ‘180 Haneye Sıcak Yemek Projesi’ kapsamında köylere ve ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtılıyor.

26 Ocak 2022 Çarşamba 00:05
Kar engel değil

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, Ak Parti İlçe Başkanı Necmettin Kaya ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı personeli ile birlikte 180 Haneye Sıcak Yemek Projesi kapsamında yoğun kar yağışı sonrası aksaklık yaşanmaması için köylerde sıcak yemek dağıtımı yaptı. Devletin sıcaklığını hissettiren bu projenin kesintisiz devam edeceğini ifade eden Kaymakam Açıkgöz, ‘’Devletimiz, bugün de yüz seksen güzel yüreğe dokundu. Allah Devletimize zeval vermesin’’ diye konuştu. Kaymakam Açıkgöz, 180 Haneye Sıcak Yemek Projesi kapsamında Aşevinde yaşlı, engelli veya tek başına yaşayan vatandaşlara, her gün sıcak yemek çıkartıp bu yemekleri, hanelerine kadar ulaştırdıklarını söyleyerek, ‘’Bugün, hazırlanan yemeklerin dağıtımına bizzat katılmak istedim. Kar yağışı sonrası kapanan yollarımızı, dün açmamış olsaydık bugün zorluk yaşayacaktık. Fakat dün yapılan çalışmalar sayesinde Allah’a şükürler olsun, yüz seksen hanemizin tamamına yemeklerini ulaştırdık’’ dedi. Din görevlilerinin de yaya olarak gidilmesi gereken noktalarda kendilerine destek olduğunu belirten Açıkgöz, ‘’Kendilerinden Allah razı olsun. Bizim kar, yağmur, çamur ve benzerini bahane etme şansımız yok’’ şeklinde konuştu.  Açıkgöz, yemek hizmetinden faydalanan yüz seksen kişinin yaş ortalamasının 75 olduğunu ve bu hizmetten faydalanan en yaşlı vatandaşın ise 106 yaşında olduğunu dile getirdi. Kaymakam Açıkgöz, kendilerinin 180 kişinin her bir öğününü ve sağlıklarını düşünmek gibi büyük bir mesuliyetleri olduğunu söyleyerek, ‘’Bugün bizi görünce o kadar çok mutlu olan insana şahit oldum ki bu her şeye bedeldi. Gözleri parlayan teyzelerimiz ve amcalarımızın dualarını, hiç bir şey ile değişmek mümkün değil. Bugün işittiğimiz güzel sözler, devletimize ve devlet büyüklerimize edilen dualar bizlere eşsiz duygular yaşattı. Gördük ki bu insanların bizlerden çok büyük beklentisi yok. Belki götürdüğümüz yemekten ziyade bizi kapılarında görmek, hallerinin hatırlarının sorulması onları mutlu etmeye yetti. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bizlere bu projeleri hayata geçirmemiz için imkan sağlayan ve destek olan tüm devlet büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum’’ dedi. •Sümeyye İlhan•

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