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KAPLICAYA AKIN VAR

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde, tarihi han kalıntıları içerisinden çıkan sıcak suyun ekonomiye kazandırılması amacıyla projelendirilip, hizmete açılan Sultan Hanı Termal Otelinde, yılbaşına kadar fiyatların indirilmesiyle doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı.

22 Kasım 2021 Pazartesi 00:16
KAPLICAYA AKIN VAR

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde bir süre önce hizmete açılan termal kaplıca tesisleri büyük ilgi görüyor. Kaymakam Ali Açıkgöz, Saraykent Sultan Hanı Termal Otelinde 31 Aralık 2021’e kadar indirim uygulanacağını duyurdu. Buna göre, 5 Kişilik 2+1 Odalarda gecelik oda fiyatı 400 lira yerine 250 lira, 3 kişilik 1+1 Odaların gecelik fiyatı 300 lira yerine 175 lira oldu. Kaymakam Açıkgöz, ‘’Şifalı Termal suyumuz, oda içerisinde de mevcut olup otelde konaklama yapanlara, hamam bölümü ve havuzların kullanımı ücretsizdir. Otelde kalmayıp günübirlik hamama giriş ve havuz kullanımı ise açılışa özel, 50 lira yerine kişi başı 30 liradır. Tüm odalarda ücretsiz internet Wi-Fi hizmeti vardır’’ ifadelerini kullandı. Kaymakam Ali Açıkgöz, 80 yatak kapasiteli Sultan Hanı Termal Otelinde yılsonuna kadar uygulanacak indirim duyurusunun ardından tam kapasite dolulukla hizmet vermeye başladığını açıkladı. Her geçen gün hizmet kalitesinin artacağını bildiren Açıkgöz, ‘’Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ilçemize böylesine önemli bir yatırımın yapılmasını sağlayan tüm devlet büyüklerimize şükranlarımı arz ediyorum. Bu yatırımın, vatandaşlarımıza layıkıyla hizmet sunabilmesi için tüm gücümüzle çalışacağız’’ diye konuştu. 

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