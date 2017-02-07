Kaplıca satıldı

İl Genel Meclisi’nin geçtiğimiz yıl Aralık ayında aldığı karar doğrultusunda Sorgun Lokman Hekim Kaplıcası ve müştemilatı 2 milyon 5 bin TL ile satıldı.

İl Genel Meclisinin Aralık ayı içerisinde tartışmalar ile birlikte aldığı satış kararının ardından Encümen huzurunda işlem yapıldı. 15 gün önce gerçekleştirilen ve taliplisi çıkmayan kaplıca ve müştemilatının satış işlemi dün tamamlandı. İl Encümeni huzurunda gerçekleşen ihaleye Yahya Ünal ve Güher Gıda adına Üzeyir Arslan katıldı. Pazarlık usulü yapılan ihalede Yahya Ünal 2 milyon 2 bin TL teklif verdi. Üzeyir Arslan’ın 2 milyon 3 bin TL teklifinin ardından Yahya Ünal çekildi. Üzeyir Arslan teklifi 2 milyon 5 bin TL’ye çıkararak ihaleyi aldı.

İhale komisyonunun yapacağı genel değerlendirmenin ardından kaplıcalar yeni sahibine teslim edilecek.