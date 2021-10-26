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Kapı kapı dolaşıyor

Yozgat'ın Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, sağlık ekipleriyle kapı kapı dolaşıp, yeni tip koronavirüs (Covid19) aşısı olmaları konusunda ikna turlarını sürdürüyor.

26 Ekim 2021 Salı 00:50
Kapı kapı dolaşıyor

Yaklaşık bir ay önce göreve başlayan Kaymakam Açıkgöz, köy ve beldelerin yanı sıra ilçe merkezindeki esnafı da gezerek aşı konusunda bilgilendiriyor. Açıkgöz, sınıfların kapanmaması ve öğrencilerin aşılanması için de velilerle görüşmeler yapıyor. İlçe merkezinde aşı noktası oluşturulmasını sağlayan Açıkgöz, cami hoparlörlerinden ve belediyeden yaptırdığı anonslarla da vatandaşları aşıya yönlendiriyor. Kaymakam Ali Açıkgöz, vatandaşlara aşının önemini ve aşı olmamanın olumsuz sonuçlarını anlattığını, sağlık ekipleriyle 10 günlük süreçte yaptıkları çalışmada aşılama oranının yüzde 53'ten yüzde 70'e yükselmesini sağladıklarını söyledi. Çocukların aşılanmasıyla ilgili de çalışma yaptıklarını aktaran Açıkgöz, ‘’12-18 yaş arasında aşılama oranımız yüzde 80'e yaklaştı. Bu da çok ciddi bir oran. Bu sayede hiçbir sınıfı kapatmadan, eğitime ara vermeden dönemi tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. Açıkgöz, vatandaşlara ulaşmak için hane hane, kapı kapı, tarla tarla dolaştıklarını anlatarak, "Bu çalışmanın sonuçlarını çok hızlı almaya başladık. 2 ve 3'üncü doz aşılamada iyi bir oran yakalamaya başladık ve ciddi bir ivme kat ettik. Daha iyi noktayı yakalayacağız" diye konuştu. Dedefakılı beldesinde Açıkgöz'ün aşı olmaya yönlendirdiği 88 yaşındaki Lütfi Sarışın, işlerinden dolayı ilçeye gidemediğini belirterek, Açıkgöz ve aşısını yapan sağlık ekiplerine teşekkür etti. Kuaför Haydar Güler de ‘’Kaymakam Bey, benim iş yerime de geldi. Aşı olmayan elamanım vardı onu ikna etti, o da aşısını oldu’’ ifadelerini kullandı. Açıkgöz'ün, velileriyle görüşerek aşı olmalarını sağladığı ortaokul öğrencilerinden 12 yaşındaki Tura Oran ise okulların kapanmaması için herkesin aşı olması gerektiğini söyledi. Öğrencilerden 12 yaşındaki İlknur Atak ise bu yıl sınava gireceğine değinerek, ‘’Aşı olmamız konusunda öğretmenlerimiz tarafından ailemize haber verildi, biz de aşımızı olduk. Bütün insanları aşı olmaya davet ediyorum’’ ifadelerini kullandı. •Ömer Ertuğrul/aa)

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