Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Kapalı köy yolu bulunmuyor

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 64 köy yolunun tamamı açıldı.

29 Ocak 2022 Cumartesi 00:33
Kapalı köy yolu bulunmuyor

İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 1,5 metreyi geçtiğini, bu durumun bazı olumsuzlukları beraberinde getirse de çiftçilerde büyük memnuniyet oluşturduğunu dile getirdi. Kayhan, kar nedeniyle ilçeye bağlı 74 köy yolundan 64'ünün ulaşıma kapandığını anlatarak, "Ekiplerimiz kar yağışıyla yol açma çalışmasına başladı. Gököz, Belen Cumafakılı, Ayvalık, Karlık gibi yüksek kesimlerdeki köylerimizde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi geçiyor. Bu durum ekiplerimizi zorlasa da yollarımızı açtık. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, kar lastiği olsa bile zincirsiz yola çıkmamaları. Hem kendi hayatlarını tehlikeye atıyorlar hem de bizim işimizi zorlaştırıyorlar." dedi.•aa•

Anahtar Kelimeler:
Kapalı Köy Yolu BulunmuyorYozgatIlerigazetesiOcakCumartesiHaberKışYoğunKarYağışSoğukHavaBelediyeEkipleriKarlaMücadeleTemizleme64KöyYoluSorgunIlçeözelIdareMüdürMetinKayhan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokak hayvanları aç kalmıyor
Sokak hayvanları aç kalmıyor
Eğitimde ara yok
Eğitimde ara yok
Kardan ekmek yaptı
Kardan ekmek yaptı
Karın tadını çıkardılar
Karın tadını çıkardılar
Kadışehri bir başka güzel
Kadışehri bir başka güzel
Belekcehan'da karla mücadele
Belekcehan'da karla mücadele
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim